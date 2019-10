PS confiante em reforço das autonomias regionais nesta legislatura

Lara Martinho, deputada eleita pelo círculo dos Açores, falava no debate do programa do XXII Governo Constitucional na Assembleia da República.

A deputada do PS defendeu que, na última legislatura, houve progressos na cooperação entre os governos da República e o Regional dos Açores, dando como exemplos os processos da Base das Lajes com "um auxílio crescente ao Município da Praia da Vitória", a comparticipação do transporte entre ilhas e o "cumprimento integral da Lei das Finanças Regionais".

"É desejável e possível que haja um aprofundamento da autonomia", declarou Lara Martinho na parte final da sua breve intervenção.

A vice-presidente da bancada do PS fez também uma comparação entre os executivos de António Costa e de Pedro Passos Coelho em matéria de auxílio quando os Açores são atingidos por intempéries.

"Depois da passagem do furacão Lorenzo, houve uma comparticipação dos prejuízos na ordem dos 85%. Antes, disseram aos açorianos para recorrerem à banca", afirmou.