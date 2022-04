PS candidata Bárbara Chaves a Vila do Porto para Santa Maria ter futuro “sustentado”

Em comunicado de imprensa, o PS/Santa Maria revela que propôs, na Assembleia Geral de militantes, os nomes de Bárbara Chaves e de João Fontes como candidatos à Câmara e à Assembleia Municipal de Vila do Porto, respetivamente.

Na reunião que decorreu no dia 02 de julho, os militantes aprovaram aqueles candidatos com uma “votação expressiva”.

“É em conjunto com todos os marienses, de Vila do Porto a Santo Espírito, passando por São Pedro, Santa Bárbara e Almagreira, que nos apresentamos com um projeto credível e vencedor, com um projeto com o qual os marienses se irão identificar e apostar, em direção a um futuro claro e sustentado para a ilha de Santa Maria”, assinalam os socialistas.

Para as juntas de freguesia do concelho, foram aprovados os nomes de Francisca Sousa à junta de Vila Porto, de António Monteiro para São Pedro, de Ana Maria Almada para Almagreira e de Flávio Resendes para a freguesia de Santa Bárbara.

Na freguesia de Santo Espírito, António Isidro Sousa irá recandidatar-se a um segundo mandato.

Segundo os socialistas, os candidatos constituem uma “equipa capaz e competente, que se apresenta preparada e com uma visão de futuro para o desenvolvimento do concelho, mas também para cada uma das freguesias”.

O PS/Santa Maria realça ainda que o partido está “empenhado em trabalhar para vencer os desafios” que se avizinham, “em nome do bem-estar dos marienses e do progresso da ilha” de Santa Maria.

Bárbara Chaves de 44 anos, licenciada em Engenharia do Ambiente, é deputada na Assembleia Regional desde 2008 e foi membro da Assembleia Municipal de Vila do Porto entre 2005 e 2009.

A 16 de novembro de 2020, Bárbara Chaves foi indicada pelo PS para a presidência da Assembleia Regional, tendo sido derrotada por um voto pelo social-democrata Luís Garcia (29 contra 28 votos).

A autarquia de Vila do Porto, a única da ilha de Santa Maria, é liderada desde 2009 pelo social-democrata Carlos Rodrigues.

Nas eleições autárquicas de 2017 Carlos Rodrigues teve 68,43 por cento dos votos, tendo conquistado quatro mandatos e o PS teve 23,47 por cento dos votos, ficando com um mandato.

As eleições autárquicas estão marcadas para o dia 26 de setembro.