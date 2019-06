PS arranca este sábado convenções e conta com cidadãos para construir programa eleitoral

O PS arranca este sábado uma série de quatro convenções temáticas, que culminam com uma convenção nacional em julho, cujo objetivo é a construção do programa eleitoral para as legislativas, que o partido quer que seja participado.

A primeira convenção temática decorre hoje em Viseu, em que será abordado o tema das desigualdades, e contará com a presença do secretário-geral do PS, António Costa.

Em 22 de junho, em Faro, serão abordadas as alterações climáticas, em 29 de junho, em Portalegre, a demografia e em 06 de julho, em Braga, estará em debate a sociedade digital.

Em declarações à agência Lusa, o diretor do Gabinete de Estudos e coordenador do programa eleitoral, João Tiago Silveira, explicou que esta é “uma nova fase de preparação do programa do Partido Socialista” para as eleições legislativas de 06 de outubro, que se debruçará sobre quatro temas “decisivos para os próximos tempos” e que o partido quer que constitua “um debate público para todos poderem participar”.

“Vamos debater os quatro temas fundamentais do nosso programa, que são quatro aspetos fundamentais para o país – as desigualdades em primeiro lugar, as alterações climáticas em segundo lugar, a demografia e a sociedade digital”, notou João Tiago Silveira.

Para fomentar o debate, nas quartas-feiras seguintes a cada uma das convenções, o PS vai colocar no seu ‘site’ “um projeto de programa” relativo a cada “uma destas quatro áreas para as pessoas poderem comentá-lo e poderem apresentar as suas propostas”, explicou o socialista.

“Vamos pôr o nosso programa em discussão pública com projetos apresentados para haver uma verdadeira discussão pública e para as pessoas, no ’site’ do PS, através do formulário próprio que temos para o efeito, apresentarem as suas propostas”, explicou o dirigente.

Já o documento final será apreciado em convenção nacional, marcada para o dia 20 de julho, em Lisboa.

João Tiago Silveira afirmou ainda que o partido pretende “um debate completo e com o contributo de todos, com transparência, para um programa rico e um programa inovador, mas que dê confiança aos portugueses”.

Considerando que este “vai ser um programa melhor” por contar com os contributos dos cidadãos, o diretor do Gabinete de Estudos lembrou que estes temas já começaram a ser apreciados pelo PS, seguindo-se agora a preparação do programa “com o contributo de todos” aqueles que quiserem participar.

“O PS é um grande partido do centro-esquerda que acredita que, com a participação de todos, temos melhores soluções, melhores propostas e mais confiança nas nossa propostas. E, portanto, não temos medo de colocar as nossas propostas em debate público e de abri-las à sociedade”, salientou.

Para partido, acrescentou, “este é o melhor método de fazer programas e aquele que traz mais confiança às pessoas”.

“Tivemos muito tempo em que as pessoas precisaram de voltar a ganhar confiança depois da crise económica. Agora é preciso voltar a utilizar essa confiança dos portugueses para construir o melhor programa possível, o mais participado possível e que tenha soluções inovadoras”, acrescentou.

João Tiago Silveira rematou que o “programa não está fechado, não há propostas concretas neste momento a apresentar, o que há é desafios a discutir”.