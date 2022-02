PS acusa Governo açoriano de “incúria” devido à vacinação em São Miguel

Em comunicado de imprensa, os socialistas dizem ter encarado com “total perplexidade” as declarações do secretário da Saúde do Governo Regional, Clélio Meneses, proferidas na segunda-feira, a propósito da vacinação na modalidade casa aberta nos Açores.

Segundo aquela estrutura do PS, a Unidade de Saúde de São Miguel “está à procura de um espaço onde possa prestar” o serviço de vacinação, uma vez que “o Pavilhão do Mar, local onde ao longo destes meses foi conduzido o processo de vacinação, encontra-se ocupado por uma iniciativa promovida pela secretaria regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego”.

Os socialistas exigem que o executivo açoriano “resolva com imediata celeridade esta situação”, para assegurar que a vacinação sem agendamento entre em funcionamento em São Miguel “o mais rapidamente possível".

“É impensável que, mais uma vez, a maior ilha dos Açores sofra com incúria e impreparação por parte dos responsáveis políticos, a quem cumpre zelar pelo bom funcionamento deste processo”, critica a estrutura do PS.

Os Açores têm a modalidade casa aberta para administração da dose de reforço da Covid-19 na ilha Terceira para quem recebeu a segunda dose há mais de seis meses, revelou na segunda-feira o secretário regional da Saúde.

Na ilha de São Miguel, perante a indisponibilidade do Pavilhão das Portas do Mar, onde decorreu a vacinação durante o verão,o governo regional tenta encontrar-se um novo espaço “que permita a Casa Aberta para idosos com mais de 65 anos”, acrescentou Clélio Meneses.