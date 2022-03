PS/Açores questiona Governo Regional sobre Centro de Saúde das Velas

Em requerimento entregue na Assembleia Legislativa dos Açores, a deputada, eleita pela ilha de São Jorge, recorda que “foram os partidos que suportam este Governo que prometeram celeridade no processo, criando falsas expetativas na população”.

A parlamentar, citada em nota de imprensa, realça a importância das obras beneficiação e reabilitação do Centro de Saúde de Velas, referindo que, “para o anterior Governo [do PS], esta foi sempre uma prioridade que não se concretizou no tempo previsto quer por causa das burocracias, quer porque o empreiteiro que estava a executar a obra a abandonou, prejudicando todo o processo que se desejava urgente”.

“Os que agora têm responsabilidades governativas não hesitaram em usar este assunto, tão importante, como arma de arremesso político contra o Partido Socialista. Aliás, durante a campanha eleitoral asseguraram que o assunto poderia ser resolvido em 15 dias – o que, como se constata, não aconteceu”, disse.

Isabel Teixeira recordou que, “durante a visita estatutária a São Jorge, na semana de 27 a 29 de outubro, o Governo apresentou o projeto para o Centro de Saúde de Velas, revisto e atualizado, anunciando que essa empreitada aguardava o visto do Tribunal de Contas”.

A parlamentar salvaguarda que, “no plenário onde se discutiu o Plano e Orçamento para 2022 [em novembro], o senhor secretário regional da Saúde e Desporto voltou a afirmar que a empreitada se encontrava a aguardar o visto do Tribunal de Contas”.

A deputada do PS/Açores considera que “em nome da transparência e do rigor, os jorgenses devem saber em que data foi efetivamente enviado para o Tribunal de Contas o pedido de visto referente à intervenção projetada”.