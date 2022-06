PS/Açores quer políticas que promovam a sustentabilidade e complementaridade

A parlamentar, que intervinha na sessão solene evocativa do Dia da Região Autónoma dos Açores, no concelho da Lagoa, na ilha de São Miguel, que voltou ao formato convencional após dois anos de interregno devido à pandemia da covid-19, considerou que a coesão regional deve ser a “prioridade das prioridades através de políticas públicas”.

Isabel Teixeira defende uns Açores “mais coesos, mais competitivos, mais conectáveis”, potenciando-se ainda o capital natural no quadro de um desenvolvimento sustentável.

A socialista, natural de São Jorge, ilha afetada desde 19 de março por uma crise sismovulcânica, lembrou que este é um “tempo de muita fragilidade” naquela parcela, devido aos impactos económicos e sociais, e defendeu que a ilha “necessita toda a ajuda possível”.

O Dia da Região Autónoma dos Açores foi instituído pelo parlamento açoriano em 1980, através do Decreto Regional n.º 13/80/A, de 21 de agosto, para comemorar a açorianidade e a autonomia.

A data, feriado regional, é celebrada na segunda-feira do Espírito Santo.

As cerimónias deste ano decorrem no Nonagon - Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel, contando com intervenções do presidente do Governo dos Açores, do presidente da Assembleia Legislativa, das representações e grupos parlamentares.

Na sessão solene, vão ser ainda atribuídas 27 condecorações a personalidades e instituições.