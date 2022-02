PS/Açores diz que Plano de 2022 desinveste "cruelmente” na Saúde

O deputado socialista açoriano Tiago Lopes considerou que com o Plano e Orçamento de 2022 do Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP/PPM, se vai “desinvestir cruelmente” no Serviço Regional de Saúde.