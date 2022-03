PS/Açores denuncia cancelamentos nas ligações de barco entre Flores e Corvo

Segundo o parlamentar, o barco de passageiros Ariel - que asseguras ligações maritimas entre o Corvo e Flores, no grupo Ocidental do arquipélago - “é um importante meio de transporte para que os corvinos consigam deslocar-se para fora da ilha, seja por motivos de trabalho, saúde ou de lazer”.

Numa nota de imprensa divulgada pelo grupo parlamentar dos socialistas na Assembleia Legislativa Regional, Lubélio Mendonça aponta que os “cancelamentos das viagens do barco de passageiros entre a ilha do Corvo e a ilha das Flores têm vindo a aumentar sucessivamente, ao longo dos últimos tempos”.

O socialista alerta que “essas viagens canceladas não estão a ser repostas no dia seguinte como está estipulado”.

O deputado do maior partido da oposição questiona no requerimento “quais são as justificações para que o Governo Regional nada tenha feito no sentido corrigir esta situação”, uma vez que “não se tem verificado esses reagendamentos de viagens para o dia seguinte aos cancelamentos”.

Lubélio Mendonça quer saber do executivo açoriano “que medidas serão tomadas para que esta situação não se volte a repetir no futuro”, e por que razão “o Governo Regional não toma medidas no sentido de aumentar o número de viagens semanais, articulando estas mesmas viagens com os horários da SATA por forma a permitir assim o acesso dos corvinos aos voos com partida da ilha das Flores”.