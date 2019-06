PS/Açores defende modelos de desenvolvimento específicos para cada ilha

O deputado regional socialista Francisco César encerrou as jornadas parlamentares do PS/Açores na ilha de Santa Maria defendendo a aposta num “modelo mais sustentado”, que olhe para as especificidades de cada ilha da região.

O presidente do grupo parlamentar do PS/Açores, citado em nota de imprensa, salientou a necessidade de investir num “modelo mais sustentado”, que “potencie aquilo que verdadeiramente se distingue em cada uma das ilhas”.

“Todas as ilhas têm algo que as distingue e isso permite, por um lado, ter mais recursos disponíveis, porque não estamos a investir numa ilha só porque a outra tem. Estamos a investir na ilha porque ela necessita desse investimento e pode ter mais crescimento económico”, prosseguiu.

No encerramento das jornadas parlamentares socialistas em Vila do Porto, Francisco César apontou Santa Maria como “um bom exemplo disso”, mencionando a importância que o aeroporto e a NAV – Navegação Aérea tiveram na ilha e salientando a atual aposta no turismo e no setor espacial.

O socialista lembrou que o investimento da Agência Espacial Europeia (ESA) na ilha “foi quase motivo de galhofa para a oposição”, mas, considerou, “aquilo que à primeira vista parecia uma miragem, ou algo tão diferenciado que poderia não ser reprodutivo para a ilha, hoje é uma realidade”.

O líder socialista no parlamento açoriano destacou ainda que “a ilha ganhou sinergias” e mencionou que já há “pessoas de Santa Maria, engenheiros, a trabalhar naquilo que é o setor espacial”.