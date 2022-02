PS/Açores aponta "falta de estratégia" do Governo para potenciar investimentos

Num comunicado referente à conferência de imprensa do encerramento das jornadas realizadas pelo PS na ilha de Santa Maria, a vice-presidente do grupo parlamentar socialista, Sandra Dias Faria, afirma que se verifica "uma estagnação, uma falta de conhecimento do que é a estratégia deste Governo em áreas como a ciência e a investigação e para ilhas, como é o caso de Santa Maria, em que esses projetos foram desenhados com um objetivo claro de potenciar o desenvolvimento local e a criação de emprego”.

O grupo parlamentar do PS/Açores reuniu em jornadas dedicadas ao tema “Ciência e Desenvolvimento Local”, na ilha de Santa Maria, com o objetivo "de fazer o ponto de situação em relação a alguns projetos que foram dinamizados na legislatura passada e auscultar os parceiros sobre as suas preocupações e prioridades para os próximos tempos”, divulgou o partido.

As jornadas “permitiram-nos constatar não só os bons resultados das apostas que foram feitas no passado, mas reconhecemos também e levamos daqui algumas preocupações”.

Isto, “no que diz respeito à continuidade destes projetos e à forma como eles devem ser potenciadores do desenvolvimento local”, sustentou a vice-presidente do grupo parlamentar socialista, citada numa nota divulgada pelo partido.

Sandra Dias Faria nomeou, por exemplo, a “forte aposta" que realizada "no desenvolvimento de projetos relacionados com a ciência e a investigação", de que é "um bom exemplo a ESA" (Agência Espacial Europeia), para "afirmar o nome de Santa Maria e dos Açores no domínio das tecnologias espaciais”.

Outros dos investimentos prende-se com “a forte aposta no empreendedorismo, com a criação da Incuba +, a Incubadora de Santa Maria, que tem demonstrado adesão de várias empresas".

A socialista referiu ainda “a aposta feita em setores tradicionais”, que, entretanto, deram lugar a produtos diferenciados e de valor acrescentado”, como os doces variados que são produzidos e exportados de Santa Maria.

Agora, defendeu a deputada do PS/Açores, importa “garantir que estes investimentos não vão estagnar, que este Governo, que antes sempre duvidou do que os açorianos eram capazes de fazer um caminho neste domínio da ciência e do desenvolvimento, vai valorizar e dar continuidade a estas apostas”.