Proteção de crianças e jovens terá melhores condições no Nordeste

O município considerou urgente iniciar a reabilitação do imóvel por forma a ter melhores condições de acessibilidade, luminosidade e de aproveitamento de superfícies, recorrendo para o efeito a escavações no rés-do-chão.



O edifício, beneficiado pelo município ao longo dos anos, com a execução de algumas obras, com maior expressão atrás e à direita do edifício, em várias quotas, e com a finalidade de albergar as entidades que se encontram ali instaladas, veio a demonstrar-se ineficaz em termos de iluminação e de ventilação, prejudicando a qualidade dos espaços e o desempenho na utilização das áreas respetivas”, pode ler-se numa nota difundida pela Câmara Municipal do Nordeste.

De acordo com a mesma fonte, a proposta de abertura de concurso público para a reabilitação do imóvel foi aprovada, por maioria de votação (com a abstenção dos vereadores socialistas), na reunião camarária realizada a 15 deste mês.



Mais adianta que, enquanto decorrer a referida empreitada, os serviços da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Nordeste serão deslocados para outra valência.