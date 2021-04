Proteção Civil regista 16 ocorrências nos Açores

De acordo com comunicado do SRPCBA, destas 16 ocorrências, seis tiveram lugar na ilha de São Miguel, seis na ilha Terceira, duas na ilha de Jorge e duas no Faial.





As ocorrências estão relacionadas, sobretudo, com queda de árvores e queda/danos de estruturas (como postes, cabos, candeeiros e telhas que se soltaram).





Em relação a danos materiais, uma das quedas de árvore, registada em Ponta Delgada, provocou estragos numa viatura e num telhado de uma habitação. Contudo, esta situação não provocou danos humanos nem implicou necessidade de realojamento dos habitantes.





No que diz respeito a vias interditas ou encerradas, o Serviço Municipal de Proteção Civil de Ponta Delgada comunicou que os dois troços da Avenida do Mar se encontram fechados à circulação devido à forte agitação marítima que se faz sentir naquela zona.





A maior parte das ocorrências encontra-se resolvida.





Nos locais, para apoio e resolução das diversas ocorrências têm estado as seguintes entidades: Bombeiros, Direção Regional das Obras Públicas e Transportes Terrestres, Serviços Municipais de Proteção Civil e Polícia de Segurança Pública (PSP), sob coordenação do SRPCBA.