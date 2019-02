Proteção Civil Municipal alerta para segurança contra incêndios

A Câmara da Ribeira Grande, através do Serviço de Proteção Civil Municipal, realizou uma ação de sensibilização para segurança contra incêndios em edifícios públicos, iniciativa inédita no concelho que visa informar para melhor prevenir.

Com cerca de trinta representantes de instituições do concelho presentes na sessão, o presidente da autarquia, Alexandre Gaudêncio, destacou a importância do evento no sentido de dotar os responsáveis pelas instituições com edifícios públicos da forma de atuar em caso de incêndio.





“Esta ação, no âmbito da Proteção Civil Municipal, enquadra-se na preocupação de informarmos para melhor podermos prevenir catástrofes e, dessa forma, salvaguardar pessoas e bens. Informar para prevenir nunca é demais e foi com esse intuito que realizamos esta ação de sensibilização”, referiu citado em nota de imprensa.







Na ocasião, Alexandre Gaudêncio lembrou o investimento que a Câmara da Ribeira Grande está a desenvolver neste âmbito: “O Serviço Municipal de Proteção Civil está a ser criado de raiz e pretende ser um parceiro ativo na prevenção e na resposta que deve ser dada em situações de incêndio, ou outras".





O evento que teve lugar no Teatro Ribeiragrandense foi, acrescentou o edil, “o primeiro de vários que queremos desenvolver ao longo dos próximos tempos porque a sensibilização para estas matérias é a melhor forma de manter as pessoas responsáveis pelos edifícios públicos despertas para a forma como devem atuar quando necessário".