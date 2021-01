Proteção Civil mobiliza meios para as Flores

De acordo com o secretário regional da Saúde e Desporto, que tutela o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, encontram-se nas Flores “quatro profissionais da proteção civil e um bombeiro da Praia da Vitória, no sentido de coordenar e acompanhar todas as operações localmente, em cooperação com as associações de bombeiros locais e respetivos serviços municipais de proteção civil”, disse, Clélio Meneses, em declarações à RTP/Açores, na noite desta quinta-feira.

Recorde-se que as ilhas das Flores e Corvo vão estar sob aviso vermelho entre as 21h00 desta quinta-feira e as 03h00 de sexta-feira, devido à previsão de vento associada à depressão Justine, prevendo-se um aumento da intensidade do vento, com rajadas que poderão chegar aos 130 quilómetros por hora e ondas de nove metros.

Clélio Meneses referiu que a “previsão suscita preocupação e, é também importante que se saiba que os serviços estão no terreno e iremos acompanhar toda a noite a situação. Também é importante que todos têm um comportamento de prevenção e cuidado”.

Bruno Nogueira, vice-presidente do Serviço Regional de Proteção Civil dos Açores, disse que foram “retirados todos os meios do porto das Lajes, na ilha das Flores, para zonas mais altas e mais afastadas”.