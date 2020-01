Proteção Civil mantém aposta no curso de Intervenção em Estruturas Colapsadas

“Trata-se da primeira etapa de formações relacionadas com a busca e salvamento em estruturas colapsadas, que prepara os bombeiros para atuar em situações como, por exemplo, um sismo ou uma derrocada”, disse Carlos Neves, presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, citado em nota.



Com estas formações serão abrangidos cerca de meia centena de bombeiros dos Açores, nomeadamente da Ribeira Grande, Vila Franca do Campo, Povoação, Nordeste, Angra do Heroísmo, Praia da Vitória, São Roque do Pico e Santa Cruz das Flores, sendo objetivo do SRPCBA, segundo Carlos Neves, “chegar, ao longo deste ano, a mais elementos de outros corpos de bombeiros e a outras ilhas”.



No ano passado, 12 bombeiros de Angra do Heroísmo e 12 da Praia da Vitória receberam esta formação.



O presidente do SRPCBA sublinhou que "as competências adquiridas ao longo do curso irão contribuir para a evolução e consolidação dos conhecimentos dos nossos bombeiros, especialmente na prestação de socorro e salvamento de vítimas retidas em estruturas colapsadas, o que resulta claramente na qualidade do socorro prestado”.



Carlos Neves acrescentou que “o objetivo final será a criação de nove equipas especializadas, uma por cada ilha do arquipélago, e de duas brigadas de intervenção em busca e salvamento, estas de nível superior, localizadas em São Miguel e na Terceira, prontas para serem projetadas para qualquer ilha do arquipélago”.



O Curso Inicial de Intervenção em Estruturas Colapsadas é ministrado por quatro formadores do SRPCBA que adquiriram formação na Universidade do Texas, nos EUA.