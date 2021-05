Proteção Civil apela ao cumprimento das regras na Área Metropolitana do Porto

“Covid-19: Cumpra regras de segurança. Use sempre máscara. Mantenha distancia social. Proibido consumir álcool via publica / Info: covid19estamoson.gov.pt /ANEPC”, lê-se no ‘sms’ que está a circular desde cerca das 12:00 na AMP.

A iniciativa é da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e de acordo com o MAI a mensagem foi também transmitida em inglês.

O SMS de apelo está foi distribuído por todos os telemóveis nacionais e estrangeiros que se encontram na AMP.

O Porto acolhe hoje à noite a final da Liga dos Campeões de futebol, encontro que opõe as equipas inglesas Manchester City e Chelsea.

Ao longo da tarde têm sido relatados incidentes e aglomerados no centro da cidade do Porto, sobretudo nas zonas da Ribeira, bem como dos Aliados e da Alfândega.

Em causa estão adeptos sem máscara, a consumir bebidas alcoólicas e sem cumprir distanciamento social solicitado devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Na sexta-feira foi anunciado que os adeptos do Chelsea poderiam assistir à final da Liga dos Campeões na Avenida dos Aliados, e os do Manchester City na Alfândega do Porto, mas necessitam de apresentar um teste negativo ao novo coronavírus.

Nesses locais, exclusivos para os adeptos dos dois clubes, o encontro vai ser transmitido em ecrãs gigantes e pode ser consumida cerveja em copo de plástico.

As indicações foram dadas em conferência de imprensa conjunta do Comando Metropolitano do Porto da PSP, a Federação Portuguesa de Futebol, a Câmara Municipal do Porto e o superintendente da Polícia Metropolitana de Londres que tem auxiliado as autoridades portuguesas, Lysander Strong.

No entanto este evento tem gerado alertas, com o Presidente da República a pedir coerência em relação ao discurso político e das autoridades sobre a presença de adeptos ingleses em Portugal.

“Não se pode dizer que temos que obedecer às regras, fixa-se um limite e depois o limite já não é esse, é outro”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, durante uma visita ao Banco Alimentar Contra a Fome, em Lisboa,

O Presidente da República salientou também que “não é possível dizer que [os adeptos] vêm em bolha para assistir a um espetáculo desportivo e depois não vêm em bolha, não é possível”.

O Jogo começa às 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto, com um terço da lotação e arbitragem do espanhol Mateu Lahoz.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.524.960 mortos no mundo, resultantes de mais de 169,3 milhões de casos de infeção, equanto em Portugal morreram 17.023 pessoas dos 848.213 casos de infeção confirmados.