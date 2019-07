Proteção Civil alerta para precipitação por vezes forte e trovoada

Assim, para o grupo central, o aviso amarelo referente a precipitação vigora entre as 03h00 e as 15h00 de segunda-feira, 22 de julho, devido a precipitação por vezes forte, acompanhada de trovoada.





Já para o grupo oriental, o aviso amarelo referente a precipitação vigora no período entre as 15h00 e as 21h00 de segunda-feira, 22 de julho, também precipitação por vezes forte, acompanhada de trovoada.





O serviço regional de proteção civil e bombeiros dos açores recomenda que sejam tomadas, entre outras, as seguintes medidas de autoproteção: mantenha limpos os seus sistemas de drenagem, bem como os adjacentes à sua residência, alerte as autoridades competentes; não circule sem necessidade. Pode atrapalhar a circulação das forças de segurança ou cair em buracos ocultados por lençóis de água; em locais não pavimentados, as águas podem causar erosão dos solos, levando à queda de muros, taludes, postes, entre outros; e estar atento às indicações da proteção civil e das forças de segurança.