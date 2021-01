Proteção Civil alerta para chuva forte em cinco ilhas dos Açores

Em comunicado, a Proteção Civil açoriana refere que, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a passagem de uma superfície frontal fria com ondulações, associada a uma depressão centrada a noroeste, irá condicionar o estado do tempo no arquipélago podendo provocar precipitação forte nas ilhas do gripo central.



O aviso amarelo, devido ao agravamento do estado do tempo, sobretudo para a precipitação, irá vigorar entre as 09h00 locais e as 21h00 de segunda-feira, situação que levou a Proteção Civil e recomendar que sejam tomadas medidas de autoproteção.