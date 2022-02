Prosseguem buscas para encontrar 10 desaparecidos após incêndio em 'ferry' na Grécia

As equipas de resgate gregas prosseguem com as buscas para tentar encontrar 10 pessoas que continuam desaparecidas na sequência de um incêndio que deflagrou na passada sexta-feira num ‘ferry’ ao largo da ilha de Corfu, no Mar Jónico.