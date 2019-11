Projeto tenta melhorar gestão da pequena pesca nos Açores

As mais lidas

Um projeto que tem por objetivo o bem-estar socioeconómico dos pescadores em pequena escala está a decorrer este ano nos Açores, numa primeira fase que abrange apenas quatro ilhas. O objetivo é o de reunir com os pescadores e promover uma análise da viabilidade socioeconómica das unidades de produção da pesca em pequena escala, nomeadamente ao nível dos modelos de gestão financeira e do diagnóstico da cadeia de distribuição.

