Projeto do Rotary visa promover competências de conversação em inglês

A ideia é, segundo Brad Majors, presidente do Rotary Club São Miguel Internacional, “ajudar os açorianos a aprender inglês conversacional”.

“O conceito é semelhante ao que muitos emigrantes fizeram quando chegaram aos Açores: reunimo-nos semanalmente num ambiente informal para tentar aprender a língua portuguesa. O nosso clube Rotary fará o mesmo com o ‘Fale Inglês Rotary’, mas ajudará os açorianos a aprender inglês conversacional. A nossa ênfase estará na palavra falada, uma vez que muitos açorianos compreendem algum inglês, mas hesitam em falá-lo”, explicou.

De momento, o Rotary Club São Miguel Internacional está em conversações com a Escola Profissional das Capelas de modo a ajudar os alunos a aprender inglês conversacional, apoiando o que os professores estão a ensinar.



Mas a ideia é que o projeto seja livre para quem quiser participar.



“Todos são bem-vindos, independentemente do seu nível atual de capacidade ou nível educacional. Nós estamos disponíveis para realizar o projeto em diferentes concelhos, de modo a atender às necessidades locais dos cidadãos de São Miguel, ainda que provavelmente começaremos em Ponta Delgada”, revelou.



Segundo Brad Majors, a ideia deste projeto surgiu do governador do distrito 1960 do Rotary. “Curiosamente, esta não foi uma ideia que teve origem no nosso clube, mas veio de Roberto Carvalho, o nosso atual governador distrital de Rotary, que considerou que esta contribuição correspondia bem às nossas habilidades e que seria um benefício para muitos açorianos”, explicou. O presidente do clube salientou que com este projeto o clube estará a contribuir positivamente para o desenvolvimento da ilha de São Miguel.



“Estamos muito animados, porque vemos o trabalho a ter impacto na comunidade de uma forma positiva, especialmente na área do desenvolvimento económico”, referiu, lembrando que com este projeto se responde às exigências do mercado de trabalho, mas também se cumpre o objetivo do Rotary de aumentar a literacia.



“Esperamos que o projeto “Fale Inglês Rotary” impacte a ilha de São Miguel de uma forma muito positiva”, frisou. Os interessados em participar neste projeto podem contactar o Rotary Club São Miguel Internacional através do e-mail saomiguelrotary@gmail.com .