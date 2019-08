Projeto da Misericórdia da Ribeira Grande vence Prémio BPI "La Caixa" Solidário 2019

A Misericórdia da Ribeira Grande foi uma das 23 instituições contempladas das 132 candidaturas de instituições sem fins lucrativos, com projetos diversos, orientados para a melhoria da qualidade de vida e a igualdade de oportunidades de jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social, uma iniciativa do BPI e da Fundação “la Caixa”. O projeto premiado do Porto Seguro tem o nome de "TICnogénios".

O projeto apresentado pelo Porto Seguro denomina-se de “Onda de TICnogénios” e visa criar um inovador espaço tecnológico com o intuito de dotar os utentes de competências básicas de nível de utilização das novas tecnologias, contribuindo para combater a infoexclusão e promover a capacitação dos jovens que podem ser úteis no contexto laboral, adotando uma perspetiva de empreendorismo e empregabilidade, com ações de formação sobre a criação de oportunidades de trabalho online.



O Porto Seguro é uma estrutura de acompanhamento de jovens dos 15 aos 21 anos que se encontrem em risco ou em situação de exclusão social e tem como objetivo proporcionar apoio à integração social do jovem, de acordo com as suas características pessoais e procurando despistar e diagnosticar os aspectos mais carenciados de intervenção em termos de saúde, equilíbrio psico-afectivo, socialização e escolarização.



Os projetos distinguidos promovem diferentes respostas sociais, sobretudo projetos inclusivos dirigidos a crianças e jovens em situação ou em risco de exclusão.

O Prémio BPI Solidário insere-se na política de responsabilidade social do Banco e conta com o apoio da Fundação ”la Caixa”. As duas entidades estabeleceram um acordo de colaboração para o desenvolvimento de projetos de carácter social e cultural em Portugal após a entrada do BPI no grupo CaixaBank. Com o prémio BPI Solidário o Banco complementa o apoio concedido com os Prémios BPI Capacitar e BPI Seniores, destinados a apoiar pessoas com deficiência e os mais velhos, respetivamente.

É esperado que a realização da formação básica TIC possa certificar 50% dos destinatários com competências de utilização de computadores e softwares básicos e ao nível da edição da imagem e construção de CVs em 70% dos destinatários.

O prémio será entregue a 18 de setembro numa cerimónia no Centro Cultural de Belém.