Projeto “A Avó Veio Trabalhar” no IN Lagoa

O projeto “A Avó Veio Trabalhar” vai estar presente no evento IN Lagoa, que decorre no próximo sábado, dia 17 de agosto, a partir das 23h00,o Convento de Santo António, em Santa Cruz, Lagoa.

As avós lagoenses vão ter os seus trabalhos expostos e para venda no recinto do evento, organizado pela Câmara Municipal de Lagoa, refere nota de imprensa.





A primeira aparição pública da “Avó Veio Trabalhar” decorreu na 2ª edição do Festival Caloura Blues, que teve lugar no passado mês de julho, na Baixa d’ Areia, na Vila de Água de Pau, onde 19 avós mostraram a sua fibra e os produtos resultantes dos primeiros três meses de trabalho.





“A Avó Veio Trabalhar” trata-se de um espaço criativo de cocriação artesanal para pessoas com mais de 65 anos. Teve início em território nacional em 2014





A vinda do projeto para São Miguel aconteceu este ano, através do CRAA - Centro Regional de Apoio ao Artesanato e da Câmara Municipal de Lagoa. Atualmente a equipa conta com a participação de 19 avós.