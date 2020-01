Produtores podem reduzir efetivo bovino sem perder apoios

Os produtores das ilhas de São Miguel, Terceira e Graciosa que queiram reduzir a produção e o efetivo bovino vão poder fazê-lo sem serem penalizados no acesso a apoios do POSEI. Esta é uma das modificações introduzidas no programa POSEI 2020 que ontem foi apresentado aos produtores no Parque de Exposições de São Miguel.



Segundo o secretário regional da Agricultura e Florestas, João Ponte, as alterações ao programa POSEI para 2020 resultaram da auscultação aos agricultores, às organizações de produtores, assim como do trabalho de articulação que tem sido realizado com a Federação Agrícola dos Açores.







