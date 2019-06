Procissão do Corpo de Deus acontece esta quinta na Povoação

O concelho da Povoação está a ultimar os preparativos para aquela que é considerada a maior festa religiosa do município, a Festa do Corpo de Deus.

Esta quinta-feira, na Vila da Povoação recebe o cortejo religioso em honra do Corpo e Sangue de Cristo. Este ano serão elaborados cinco tapetes gigantes de flores e outros materiais tingidos, meramente decorativos, alusivos à festividade.





Trata-se de um trabalho minucioso que começa semanas antes do dia do cortejo, explica nota de imprensa. A criação destas verdadeiras obras de arte começa na quarta-feira à noite e prolonga-se até à quinta-feira de manhã. Na quinta-feira, as ruas são decoradas a rigor e as varandas dos Paços do Concelho igualmente enfeitadas com primor, assim como as de muitos particulares que enriquecem as suas fachadas para o “Corpo de Cristo” passar.





Recorde-se que aliado ao programa religioso está o programa profano, da responsabilidade da Câmara Municipal e Rita Guerra será cabeça de cartaz, atuando no dia 22 de junho, no Jardim Municipal, pelas 23 horas. Antes, a açoriana Sara Cruz sobe ao palco.





O programa festivo do Corpo de Deus, organizado pela Câmara Municipal da Povoação, começa no dia 19 de junho às 21h30 com a abertura das luzes e a Charanga do Agrupamento dos Escuteiros 766 da Povoação. Seguir-se-á cantigas ao desafio, com Bruno Oliveira, João Luís Mariano, Paulo Miranda, Carlos Sousa e os tocadores Paulo Rocha e Norberto Carvalho, no Jardim Municipal.





No dia 20 de junho a Povoação recebe o cortejo em honra do Corpo e Sangue de Cristo, a partir das 18 horas, acompanhado pelas bandas filarmónicas do concelho. Pelas 21h30 a Sociedade Musical Nossa Senhora Penha de França, de Água Retorta, e a Sociedade Filarmónica Marcial Troféu, da Povoação, atuarão no coreto do Jardim Municipal.





No dia 21 de junho, pelas 21h30, noite é de Marchas Populares, também no Jardim Municipal. E no dia 22 dia de junho, a partir das 22 horas, Sara Cruz e Rita Guerra farão os concertos tão esperados da noite.





A 23 de junho, o programa encerra com as atuações do Grupo Folclórico de São Pedro, da Lomba do Cavaleiro e com a Banda Filarmónica de São Paulo da Ribeira Quente.







Recorde-se que na Povoação, a procissão do Corpo de Deus realizou-se, pela primeira vez, em 1905, por iniciativa do Padre Ernesto Jacinto Raposo.





Cinco anos após a primeira procissão foi instituído o Feriado Municipal, por proposta do vereador Manuel Soares Brandão.





Por Portaria de 26 de Junho de 1905 se declarou que “ficaria a cargo das câmaras municipais a festividade da procissão do Corpo de Deus”, compromisso que a autarquia povoacense jamais deixou de cumprir até ao presente.