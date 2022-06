Processo de criação das insígnias honoríficas açorianas

José Manuel Pedroso da Silva, que concebeu as insígnias honoríficas açorianas, recorda o processo de criação destas condecorações que anualmente são atribuídas no Dia da Região, revela o jornal.



Ainda nesta Primeira Página: "FLA defende política fiscal para os Açores igual às outras RUP", "Associação UnoJovem comemora 15 anos" e "Carlos Fontes apresenta álbum “Misto” no Arquipélago".



No Desporto: "Rúben Rodrigues não deu hipóteses no Alem Mar Rali", "Abel Carreiro terminou em sexto a quinta prova do Nacional" e "FC Porto ganha Benfica e vence Pauleta Azores Soccer Cup".