Três detidos por roubo qualificado em Água de Pau

Em comunicado, a Divisão Policial de Ponta Delgada da PSP esclarece que a vítima do assalto levado a cabo pelos suspeitos “teve necessidade de receber tratamento no serviço de urgências do Hospital do Divino Espírito Santo, onde ficou em internamento hospitalar”.

O homem de 33 anos, que estava sozinho no interior de uma viatura particular, “foi violentamente abordado por três homens” que, após “abrirem a porta do veículo através da força muscular”, o retiraram para o exterior. Com “a vítima prostrada no solo e impossibilitada de resistir”, refere a polícia, atingiram-na com “pontapés e socos”.

Enquanto isso, um dos suspeitos dirigiu-se ao veículo, “de onde subtraiu vários bens pessoais com expressão económica”, descreve a PSP.

Aquela força policial tem ainda indícios de que “o cabecilha deste grupo de três homens, o mais velho”, estava “munido de um objeto metálico de grandes dimensões que terá utilizado como bastão para agredir a vítima”.

“Foram-lhe desferidas diversas pancadas na cabeça, membros superiores e tronco, provocando-lhe ferimentos com sangramento e grande aflição, tendo ficado registado através de populares”, acrescenta a PSP.

Os suspeitos detidos têm entre os 28 e os 45 anos e estão “fortemente indiciados pela presumível prática, em coautoria material e na forma consumada, de um crime de roubo qualificado”.

“O crime ocorreu há cerca de duas semanas, numa das artérias mais movimentadas na freguesia de Água de Pau, no concelho da Lagoa, no período da noite”, indica a PSP.

Os três suspeitos foram presentes à Autoridade Judiciária, tendo sido aplicadas “as medidas de coação de prisão preventiva para dois e apresentações na esquadra da área da sua residência para o outro”.