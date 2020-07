Prisão preventiva para suspeito de tentativa de homicídio a vigilante

Segundo adianta nota da PSP, na "sequência da detenção ocorrida no passado dia 28 de julho de 2020, pelo crime de homicídio, na forma tentada, com recurso a arma branca, do qual foi vítima um segurança privado, o suspeito, após ser sujeito a 1.º interrogatório judicial, perante a competente autoridade judiciária, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva".

Em outra frente, foi detido, em Ponta Delgada, um homem de 30 anos, pela prática de crime de tráfico e cultivo de estupefacientes, tendo sido apreendidas 7,80 doses de liamba e uma planta de Cannabis.