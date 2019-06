Principais edifícios públicos açorianos abertos para visitas no Dia da Região

De acordo com nota do executivo açoriano, edifícios como o Palácio de Santana, em Ponta Delgada, o Palácio dos Capitães-Generais, em Angra do Heroísmo, ou a Colónia Alemã, na Horta, poderão ser visitados entre as 15 horas e as 18 horas, "numa iniciativa que pretende reforçar a ligação dos açorianos às instituições autonómicas e, simultaneamente, valorizar a preservação patrimonial".

Também estarão abertas as portas da sede do parlamento dos Açores e a residência oficial da presidente da Assembleia Legislativa, na Horta.

O Dia da Região Autónoma dos Açores foi instituído pela Assembleia Legislativa em 1980.

A data, observada em todo o arquipélago como feriado regional, celebra a "afirmação da identidade dos açorianos, da sua filosofia de vida e da sua unidade regional", consideradas "base e justificação da autonomia política que lhes foi reconhecida e que orgulhosamente exercitam".

A sessão solene que assinala a data decorrerá este ano no concelho da Calheta, em São Jorge, e ficará assinalada pela imposição de 29 insígnias honoríficas a personalidades e a instituições dos Açores.