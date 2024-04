Primeiro-ministro almoça com jovens e abre jardins de São Bento ao público

Além de participar as comemorações oficiais da data, que incluem a sessão solene na Assembleia da República, Luís Montenegro terá, pelas 13h30, um almoço com 50 jovens para celebrar a Revolução do Cravos.

De acordo com fonte do gabinete do primeiro-ministro, este almoço incluirá 50 jovens dos mais variados setores – ciência, cultura, desporto, PSP – que simbolizam a mensagem de “futuro e esperança” que o Governo quer transmitir nestas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril.

Em seguida, pelas 15h30, serão abertos ao público os jardins e palacete de São Bento, seguindo a tradição do ex-primeiro-ministro António Costa, e haverá também momentos culturais.

Segundo o programa, estão previstas encenações realizadas por estudantes da Escola Superior de Dança do Instituto Politécnico de Lisboa e, a partir das 16h45, uma atuação musical do cantor António Zambujo.

Os jardins e palacete de São Bento encerram pelas 18h30 e Luís Montenegro ainda participará, ao final do dia, na sessão evocativa do 25 de Abril com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com os chefes de Estado de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, países africanos de língua oficial portuguesa, e de Timor-Leste.