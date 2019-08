Primeiro Festival Internacional de Jazz do Pico

O cartaz deste ano é composto por três bandas, num total de sete elementos com a presença de vários países: Brasil, Itália, Martinica, França e Eslováquia, adianta comunicado.







Com o apoio dos três municípios da ilha, a produtora Daniela Silveira, que já produz o festival de jazz na ilha Terceira, apresenta o primeiro circuito dinâmico de música jazz no Pico. Os artistas que compõe o cartaz irão tocar por diversos espaços comerciais ao redor da ilha cruzando a música com as fabulosas paisagens e gastronomia que se pode desfrutar no triângulo.







O festival pretende ser um polo de atração de locais, visitantes estrangeiros e de visitantes das ilhas do triângulo como Faial e São Jorge e das outras ilhas do grupo central Terceira e Graciosa.





Refira-se que a produtora destye evento tem por objetivo expandir este festival a outras duas ilhas do triângulo, Faial e São Jorge, no próximo ano.