Primeiro Festival de Robótica dos Açores – AZORESBOT 2019

Ao longo destes dias, mais de 100 alunos e professores de escolas da região, desde o 2.º cicl,o ao secundário e profissional, irão desenvolver atividades de programação e robótica, em torno de desafios propostos, à semelhança de outros encontros e festivais de robótica existentes em vários locais do país.





Haverá workshops com robôs LEGO Mindstorms, para algumas turmas da EBI Roberto Ivens, mas as 24 equipas de quatro elementos, que se inscreveram no festival, irão construir o robô AZORESBOT nos desafios propostos pela organização.





Segundo refere nota, o robô AZORESBOT é o primeiro robô didático de criação açoriana, tendo sido desenvolvido pela PROBOT e pelo Grupo de Robótica e Inteligência Artificial/Núcleo de Investigação e Desenvolvimento em e-Saúde – GRIA/NIDeS, da Universidade dos Açores, em parceira com professores e alunos dos clubes de robótica da Escola Secundária Domingos Rebelo e da Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe.





O objetivo é que este robô seja usado nas escolas dos Açores constituindo uma alternativa a outros modelos existentes no mercado.





Integrada no programa do festival AZORESBOT, haverá uma palestra sobre Educação e Robótica, a ter lugar amanhã, dia 4 de junho, pelas 20h30, no Auditório da EBI Roberto Ivens.





Os oradores são Jaime Rei, coordenador do premiado Clube de Robótica do Agrupamento de Escolas de Torres Vedras, com o tema "O futuro já começou - Programação e Robótica no Ensino Básico", e Luis Paulo Reis e Manuel Silva, ambos da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e do INESC-TEC/Instituto Superior de Engenharia do Porto, que abordarão o tema "Robotica Educativa: O Festival Nacional de Robótica e o RoboCup".





Esta palestra é aberta ao público em geral, não sendo necessária inscrição prévia.