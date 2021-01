Primeiro comunicado mensal indica 6.988 desempregados em dezembro de 2020

De acordo com nota do executivo, este valor representa um aumento de 0,4% (+26 inscritos) face ao mês anterior e uma variação homóloga de (+) 0,1% em dezembro de 2020, em relação ao mesmo mês do ano anterior, refletindo mais seis inscritos à procura de primeiro e novo emprego.



No seguimento do que foi anunciado pelo secretário regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, aquando da discussão do programa do XIII Governo dos Açores, e na ótica da transparência, "este é o primeiro comunicado mensal que reúne informação referente ao número de desempregados inscritos e ocupados em programas de inserção socioprofissional e medidas de estágio na Região", lê-se na .



Considerando os grupos profissionais, a maioria dos desempregados estava inscrito como trabalhadores de serviço de limpeza, trabalhadores dos resíduos e de outros serviços elementares, trabalhadores não qualificados da indústria extrativa, construção, indústrias transformadoras e transportes, vendedores e trabalhadores dos cuidados pessoais e similares.



No que concerne à atividade económica de origem do desemprego, 73,8% dos desempregados registados e à procura de novo emprego, trabalharam em atividades do setor dos serviços.



A avaliar por ilha, São Miguel, com 66,7% do total dos desempregados na Região, e a ilha Terceira, com 19,9%, são as que mais peso relativo têm nos Açores em termos de inscritos no mês de dezembro de 2020.



Por concelhos, Ponta Delgada com 2.035 inscritos, Ribeira Grande, com 1.247, a par de Angra do Heroísmo, que tem 911 e da Praia da Vitória, com 479, são os quatro concelhos com mais desempregados registados, sendo que o número de inscritos na Agência para a Qualificação e Emprego de Ponta Delgada, representa 29,1% do total da Região, mais do dobro do peso relativo de Angra do Heroísmo (13%).



Em relação aos programas de inserção socioprofissional, vulgarmente designados por ocupacionais, em dezembro de 2020 havia 4.041 ocupados nos Açores, dos quais 3.071 desenvolviam projetos no âmbito do Programa de Ocupação Social de Adultos - PROSA e CTTS – Colocação Temporária de Trabalhadores Subsidiados.



Já no que respeita às medidas dedicadas à promoção do emprego jovem, há 3.079 integrados em empresas e entidades regionais, exercendo funções adequadas às suas qualificações em contexto real de trabalho, com grande destaque para o Estagiar L e T.



Nesta medida de aquisição de experiência profissional e novas competências, potenciadora da empregabilidade, estão 2.803 jovens açorianos.