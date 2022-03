Primeira parte de luxo vale vitória ao Santa Clara diante do Vitória de Guimarães

O golo decisivo do jogo foi apontado por Rui Costa, aos 40 minutos, que permite, assim, aos açorianos chegar aos 13 pontos no campeonato. Um jogo que fica também marcado pela estreia de Tiago Sousa, de forma interina, à frente da equipa insular.

O Santa Clara partiu para o jogo apenas dois dias após ter sido comunicada oficialmente a saída de Nuno Campos do comando técnico e dificilmente a resposta da equipa seria melhor na primeira parte.

Ao longo dos primeiros 45 minutos, o Santa Clara assumiu a posse de bola, dispôs de várias oportunidades de golo e banalizou o Vitória de Guimarães.

Aos dois e aos nove minutos, Rui Costa e João Afonso, respetivamente, levaram perigo à baliza contrária, mas viram o golo evitado por excelentes defesas do guarda-redes Bruno Varela.

Aos 16 minutos, Varela voltou a evitar o golo açoriano com uma dupla defesa: primeiro ao remate de Jean Patric, depois à recarga de Cryzan. Três minutos, Cryzan, em posição frontal na grande área, não conseguiu acertar com a baliza adversária.

Aos 30 minutos, Cryzan voltou a tentar, mas, uma vez mais, viu o golo evitado por mais uma grande defesa de Bruno Varela, que foi adiando o golo insular.

Contudo, aos 40 minutos, o guarda-redes do Vitória nada pôde fazer para evitar o golo de Rui Costa, que finalizou de forma certeira após uma assistência magistral de Lincoln.

Mesmo antes do intervalo, nos ‘descontos’, o Santa Clara podia ter ampliado a vantagem, mas nem Rui Costa (45+1), nem Cryzan (45+2) conseguiram fazer o golo.

O Vitória de Guimarães, que nunca foi capaz de suster os açorianos no primeiro tempo, teve apenas um lance de perigo, aos 37 minutos, quando Rochinha rematou ao lado da baliza de Marco.

No segundo tempo, o jogo ficou mais equilibrado, com as duas equipas a lutarem pela posse de bola. O jogo passou a ser disputado, sobretudo, na zona central do campo, afastado das duas balizas.

Com o passar do tempo, o Vitória de Guimarães começou a subir no terreno e instalou-se no meio-campo contrário. Os açorianos, por outro lado, recuaram, juntaram o bloco e procuraram tapar os caminhos da baliza.

Na reta final do encontro, a equipa de Pepa carregou e obrigou os açorianos a sofrer. Contudo, o conjunto açoriano, solidário, conseguiu travar as investidas do Vitória de Guimarães que teve sempre dificuldades em criar oportunidades de golo claras.