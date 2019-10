Previsão de chuva e trovoada para amanhã

Segundo o IPMA, às 15h00 desta sexta-feira foi identificado um sistema depressionário com características tropicais, localizado a aproximadamente 560 km a sudoeste do grupo central dos Açores e com deslocamento para leste-nordeste.



De acordo com o National Hurricane Center (NHC), o vento máximo junto ao centro da referida perturbação era de aproximadamente 70 km/h com rajadas superiores.



O sistema apresenta uma dimensão pequena, pelo que no caso de afectar o arquipélago, previsto ao fim do dia de amanhã, os seus efeitos, relativamente à intensidade do vento, não se farão sentir de igual forma em todas as ilhas.



Acrescenta, ainda, que independentemente da trajetória exata, se prevê-se para amanhã a ocorrência de aguaceiros, que poderão ser fortes e acompanhados de trovoadas.