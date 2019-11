"Prevenção da violência alargada aos mais novos" é a manchete do Açoriano Oriental

As medidas de prevenção e de sensibilização contra a violência doméstica e de género que o Governo dos Açores quer fazer chegar às crianças e jovens das escolas, estão em destaque no Açoriano Oriental de sábado, 9 de novembro de 2019.

O destaque fotográfico do jornal vai para o encontro entre o presidente do Governo dos Açores e o primeiro-ministro, António Costa, em que Vasco Cordeiro manifestou a sua confiança na valorização das Autonomias por parte do novo Governo da República.



"Comissário garante manutenção dos fundos da UE" e "PS impõe condições para aprovar Orçamento de Ponta Delgada" são outros destaques do jornal.