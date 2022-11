Prestada homenagem às 19 vítimas mortais do acidente de viação na Tanzânia

O voo da Precision Air PW494 que viajava da capital económica da Tanzânia, Dar es Salam, para Bukoba via Mwanza, despenhou-se no domingo de manhã, com 43 pessoas a bordo, nas águas do maior lago de África, a cerca de 100 metros do aeroporto na cidade do noroeste. Segundo a polícia, o acidente foi causado pelo mau tempo, com chuvas e vento forte.

O primeiro-ministro da Tanzânia, Kassim Majaliwa, e vários outros ministros participaram hoje numa cerimónia de oração conduzida por clérigos muçulmanos e cristãos, que decorreu no estádio Kaitaba de Bukoba, antes dos corpos das vítimas terem sido entregues às suas famílias.

As estações de televisão tanzanianas transmitiram ao vivo a cerimónia, que se realizou debaixo de chuvas torrenciais.

A Precision Air, a maior companhia aérea privada da Tanzânia, disse que o avião despenhado era um ATR 42-500, fabricado pela companhia franco-italiana ATR, com 43 pessoas a bordo - 39 passageiros, incluindo um bebé, e quatro membros da tripulação. Do total, apenas 24 pessoas sobreviveram ao acidente.

Vídeos transmitidos nos meios de comunicação locais mostraram o avião em grande parte submerso e os socorristas, incluindo pescadores, a tentar resgatar os sobreviventes.

A Presidente, Samia Suluhu Hassan, expressou as suas condolências às pessoas afetadas pelo acidente. "Rezo para que os falecidos descansem em paz e que os feridos recuperem rapidamente", disse no Twitter, elogiando também "os envolvidos no salvamento, incluindo o povo de Bukoba".

As críticas têm vindo a aumentar devido à falta de eficiência das autoridades no salvamento.

"Iremos melhorar a resposta do Governo a tais acidentes em parceria com o setor privado", disse o Ministro da Defesa, Innocent Bashungwa, durante a cerimónia.

O Ministro dos Transportes, Makame Mbarawa, apelou à população para "permanecer calma", uma vez que a investigação ainda está em curso.

A Precision Air, propriedade da transportadora nacional Kenya Airways, foi fundada em 1993 e opera voos domésticos e regionais, bem como voos charter privados para destinos turísticos tais como o Parque Nacional do Serengeti e o arquipélago de Zanzibar.

O acidente ocorreu cinco anos após a morte de 11 pessoas quando um avião da propriedade de uma companhia de safari se despenhou no norte da Tanzânia.

Em 1999, uma dúzia de pessoas, incluindo dez turistas americanos, morreram num acidente aéreo no norte da Tanzânia enquanto voavam do Parque Nacional do Serengeti para o aeroporto de Kilimanjaro.