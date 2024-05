Presidente interino do Irão faz primeiro discurso público após morte de Raisi

O discurso parlamentar ocorre no momento em que o Irão se prepara para as eleições presidenciais, para a escolha do sucessor de Ebrahim Raisi, que morreu no acidente da semana passada.

Na intervenção perante o Parlamento Mokhber elogiou o mandato de Raisi, referindo que a produção de petróleo - uma das principais fontes de divisas do Irão - atingiu os 3,6 milhões de barris por dia.

O ministro do Petróleo, Javad Owji, afirmou no domingo que o Irão exporta atualmente cerca de dois milhões de barris por dia, apesar das sanções impostas à República Islâmica.

Mokhber também afirmou que a economia do país permaneceu estável "sob o comando de Raisi", numa altura em que o Irão empreendeu ações militares no Iraque, Israel e Paquistão.

"Três países foram atingidos. Atingimos Israel (...) As pessoas descobrem que os números e os índices são os mesmos de manhã quando acordam, o preço da moeda forte é o mesmo, a inflação é a mesma, a liquidez é a mesma", afirmou Mokhber, referindo-se à economia.

"Esta força e este poder não são uma coisa normal, devem-se à orientação do líder supremo e aos esforços sinceros do ayatollah Raisi.", acrescentou.

A divisa iraniana (rial) tem atualmente uma cotação de 580 mil riais por dólar norte-americano, um valor agravado pela retirada unilateral dos Estados Unidos do acordo internacional (2018) e pela série de ataques a navios no Médio Oriente, inicialmente atribuídos ao Irão e que envolvem os huthis do Iémen.

Os ataques começaram após a guerra de Israel contra o Hamas na Faixa de Gaza, há sete meses.

No passado dia 20 de maio, as equipas de salvamento recuperaram os corpos de Raisi, do ministro dos Negócios Estrangeiros Hossein Amirabdollahian e de outros cinco ocupantes do helicóptero numa região montanhosa no noroeste do Irão.

As eleições presidenciais devem ocorrer no próximo dia 28 de junho sendo que Mokhber pode vir a concorrer ao cargo de chefe de Estado do Irão.

Na próxima quinta-feira, começa o período - de cinco dias - para o registo de candidaturas às eleições.

Os 290 parlamentares do Irão devem escolher o novo presidente do Parlamento na terça-feira.

Entretanto, hoje foi o primeiro dia de trabalhos do novo Parlamento iraniano, após as eleições de março, que registaram a mais baixa taxa de participação desde a Revolução Islâmica de 1979.

O Parlamento iraniano desempenha um papel secundário na governação do país, embora possa intensificar a pressão sobre a administração presidencial ao decidir sobre o orçamento anual e outros projetos-lei.

O líder supremo, ayatollah Ali Khamenei, de 85 anos, tem a última palavra em todos os assuntos relevantes do Estado.