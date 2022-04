Sassoli, segundo um comunicado do PE, foi internado na quarta-feira e “após exames médicos necessários, foi-lhe diagnosticada uma pneumonia e foi imediatamente tratado”.

O porta-voz do presidente do PE acrescentou que Sassoli está com uma boa situação clínica.

Na quarta-feira, o PE tinha já anunciado que o presidente da instituição se encontrava doente e com resultado negativo a um teste da Covid-19.