Presidente do parlamento da Madeira é o novo representante de Portugal no comité europeu de assembleias

“O presidente do parlamento madeirense pretende defender os interesses de Portugal junto das diversas instâncias europeias e fazer com que as Assembleias Legislativas Regionais tenham uma maior participação e presença no processo legislativo europeu”, refere a instituição em comunicado.

De acordo com a nota, José Manuel Rodrigues, que ocupa o cargo de presidente do parlamento regional desde 2019 por indicação do CDS-PP, no âmbito da coligação governamental com o PSD, foi nomeado representante de Portugal no comité da CALRE no decurso da sessão plenária anual, que decorreu hoje na cidade de Namur, Bélgica.

José Manuel Rodrigues sucede no cargo a Luís Garcia, presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, que cessa funções este ano.

A CALRE representa 72 Assembleias Legislativas Regionais Europeias, as quais aprovaram hoje três resoluções a dirigir às instituições europeias, nas áreas do social, das transições ambientais e digitais e das liberdades.

A reunião plenária anual terminou com a reeleição de Jean-Claud Marcourt, presidente da Valónia (Bélgica), que continua a presidir a CALRE em 2023.