Presidente do Parlamento açoriano manifesta pesar por morte de "defensor empenhado do projeto europeu"

“Europeísta convicto, David Sassoli foi, ao longo da sua vida e no desempenho das suas funções, um defensor empenhado no sucesso do projeto europeu, dos direitos humanos e da liberdade da Europa”, afirmou Luís Garcia, numa nota de imprensa.

O presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (ALRAA) salientou que, “enquanto presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli defendeu sempre uma grande proximidade dos parlamentos nacionais com os seus cidadãos”.

Luís Garcia manifestou o seu “profundo pesar” pela morte “prematura” de David Sassoli e expressou “as mais sentidas condolências e solidariedade ao Parlamento Europeu e à sua família”.

Também o Governo Regional dos Açores já tinha manifestado o seu "profundo pesar" pela morte do presidente do Parlamento Europeu.

“Foi um europeísta convicto, revelando sempre o seu caráter humanista enquanto presidente do Parlamento Europeu, cargo que exerceu com elevação e, no exercício do qual, promoveu a defesa dos valores da União Europeia, nomeadamente da democracia e da solidariedade", apontou o executivo açoriano, em comunicado de imprensa.

Sassoli morreu terça-feira aos 65 anos em Aviano (Itália), onde se encontrava hospitalizado desde 26 de dezembro, sendo o primeiro presidente do Parlamento Europeu a morrer em exercício de funções, nas quais estava prestes a ser substituído, no cumprimento de um acordo de partilha do mandato de cinco anos.

David Sassoli contraiu uma pneumonia em setembro de 2021, que o obrigou a receber tratamento hospitalar em Estrasburgo, França, e, embora tenha recebido alta hospitalar uma semana depois, prosseguiu a recuperação em Itália e esteve mais de dois meses ausente das sessões plenárias do parlamento, regressando no final do ano.

As cerimónias fúnebres de Sassoli, segundo divulgou o porta-voz do presidente do PE, Roberto Cuillo, iniciam-se na quinta-feira, com uma câmara ardente, na sala dela Promoteca do Campidoglio, em Roma, das 10:00 às 18:00 (menos uma hora em Lisboa).

O funeral terá lugar na sexta-feira, na igreja de Santa Maria degli Angeli, também em Roma.Na próxima semana, na primeira sessão plenária do ano, o Parlamento Europeu deverá eleger um novo presidente da assembleia, algo que já estava previsto a meio da atual legislatura, e não relacionado com o estado de saúde de Sassoli.