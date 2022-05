Presidente do Governo recebeu Cardeal Tolentino de Mendonça no Palácio de Sant’Ana

Após a audiência de cumprimentos, José Manuel Bolieiro quis, em nome de todo o Governo dos Açores e dos açorianos em geral, deixar uma palavra de “gratidão e reconhecimento” ao Cardeal Dom José Tolentino de Mendonça, que “eleva e prestigia as Grandes Festas em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres”.

O Presidente do Governo deixou ainda um apelo, a toda a população - não só aos residentes em São Miguel, mas também de todas as outras ilhas -, assim como aos visitantes, à diáspora e, no fundo, “ a todos aqueles que demonstram a sua fé e espiritualidade na pessoa do Senhor Santo Cristo dos Milagres”, para que possam testemunhar “a distinção com que estas festas se realizam” tendo em conta que “serão presididas, este ano, pelo Cardeal Dom José Tolentino de Mendonça”.

José Tolentino Calaça de Mendonça, mais conhecido por José Tolentino de Mendonça é um cardeal, poeta e teólogo português, nascido na Freguesia de Machico, na ilha da Madeira a 15 de dezembro de 1965.

Atualmente é Arquivista do Arquivo Apostólico do Vaticano e Bibliotecário da Biblioteca Apostólica Vaticana, na Cúria Romana.

No dia 5 de outubro de 2019 foi elevado a Cardeal pelo Papa Francisco durante o Consistório Ordinário Público de 2019.

Teólogo e professor universitário, José Tolentino de Mendonça é também considerado uma das vozes mais originais da literatura portuguesa contemporânea e reconhecido como um eminente intelectual católico. A sua obra inclui poesia, ensaios e peças de teatro assinados como José Tolentino Mendonça.