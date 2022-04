Presidente do Governo dos Açores alerta para importância da testagem

A Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel, em parceria com a Câmara Municipal de Ponta Delgada e com o Hospital do Divino Espírito Santo, tem hoje, no Coliseu Micaelense, localizado no centro da maior cidade dos Açores, uma equipa de profissionais de saúde para efetuarem testes rápidos antigénio (TRAg) à covid-19.

Este posto de testagem gratuita à covid-19 está a funcionar desde as 10:30 locais (11:30 em Lisboa) e até às 17:30 locais (18:30 em Lisboa).

"Nós temos já associados um conjunto de protocolos com as farmácias e com laboratórios e queremos neste período potenciamos aqui este espaço para, numa procura voluntaria, permitir mais testagem", sublinhou o presidente do executivo açoriano de coligação PSD/CDS-PP/PPM.

José Manuel Bolieiro falava aos jornalistas após visitar o Coliseu Micaelense, tendo realçado e enaltecido "a boa cooperação entre o município de Ponta Delgada, a Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, o Hospital de Ponta Delgada, que permitiu a instalação do posto de testagem no espaço.

"Nós queremos é mais testes, mais testes, mais testes para garantir controlo das pessoas relativamente a momentos de convívio social da época natalícia a acrescentar à capacidade instalada que já existe das Unidades se Saúde, farmácias e os laboratórios protocolados", realçou o chefe do executivo açoriano.

José Manuel Bolieiro vincou a importância da testagem à covid-19 "para manter o cumprimento do princípio que sempre valorizamos: antes excesso na prudência do que negligencia na ação".

"É isso que estamos aqui a fazer. Nós queremos é que as pessoas recorram à testagem e isso ajuda a consolidar o isolamento necessário para não haver propagação", frisou, lembrando que esta é uma época de convício social.

O arquipélago regista presentemente 593 casos positivos ativos, sendo 473 em São Miguel, 48 na Terceira, 32 em Santa Maria, 19 na Graciosa, 12 no Faial, cinco nas Flores e quatro no Pico.

José Manuel Bolieiro referiu que nestes 593 casos de infeção ativos "há cerca de 85" com a nova variante, a Ómicron.

"É uma variante muito fácil de propagação e, portanto, é preciso também acautelar os comportamentos", reforçou.

O presidente do Governo Regional sublinhou, no entanto, que os Açores estão "num patamar felizmente muito menos denso e grave", assinalando "a atitude responsável" dos açorianos e "a percentagem de vacinados que é muito significativa".

"Felizmente nos Açores o nosso nível epidemiológico é muito diferente do que se passa internacionalmente e até a nível nacional e até mesmo na Região Autónoma da Madeira. A capacidade de resposta do Serviço Regional de Saúde e das Unidades de Saúde de Ilha tem sido excelente", sustentou.

O chefe do executivo açoriano afirmou ainda que o Governo Regional está "desde a primeira hora sempre atento ao evoluir da situação epidemiológica" para o apoio social "também às famílias".

À entrada do Coliseu Micaelense, Miguel Soares esperava pela sua vez para a realização do teste, aplaudindo a iniciativa de abrir o espaço para testagem gratuita antes do jantar de consoada.

"Achamos uma ótima iniciativa esta testagem para passar um Natal mais em Segurança e proteger os nossos familiares", sublinhou aos jornalistas.

Ao lado, também Rafaela Resendes foi unânime em destacar a importância da iniciativa.

"Foi uma boa iniciativa, visto que não está fácil comprar testes", disse.

Já Daniel Correia achou melhor precaver-se também e fazer o teste, uma vez que logo à noite terá "o jantar de família".

"Tomei a iniciativa, porque vou juntar a minha familia e amigos. E para ficarmos mais tranquilos vim fazer o teste", explicou à agência Lusa, dizendo que teve conhecimento da realização de testes gratuitos no Coliseu "através de um amigo".