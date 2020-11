Presidente do CA da Portos dos Açores abandona o cargo no final de novembro

Numa nota publicada na sua página de Facebook, Miguel Costa informa que irá abdicar da posição que assumiu em outubro de 2018, uma decisão que diz ter tomado “em consciência, com o mesmo sentido de responsabilidade” com que assumiu o cargo.

“Termino esta etapa contabilizando dois anos vividos com grande intensidade, com um furacão e pandemia pelo meio, não tendo feito tudo, não tendo sido tudo bem feito, mas com a certeza que fiz tudo o que podia e muito foi concretizado, tentando sempre fazer diferente e melhor, empregando o meu esforço e dedicação a uma empresa estratégica para os Açores”, afirmou.

O administrador da entidade que gere as infraestruturas portuárias dos Açores diz ainda que termina a sua função “com uma honra e um prazer inesgotáveis, por tudo, pelo muito que foi realizado, consciente do muito que ainda falta fazer, mas com o sentimento de dever cumprido”.

O socialista adianta ainda que vai assumir, “a partir do dia 01 de dezembro”, o seu “lugar de deputado regional, com a mesma responsabilidade, pelo Pico e pelos Açores”.