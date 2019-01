Presidente da República recebe Luís Montenegro na segunda-feira a pedido deste

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai receber o social-democrata Luís Montenegro, que quer disputar a liderança do PSD, a pedido deste, na segunda-feira.

Esta informação foi avançada à agência Lusa por fonte da Presidência da República, que adiantou que o encontro terá lugar no Palácio de Belém, em Lisboa.

Hoje, Marcelo Rebelo de Sousa encontrou-se com o presidente do PSD, Rui Rio, num hotel do Porto.

Este encontro aconteceu no dia em que o antigo líder parlamentar social-democrata Luís Montenegro desafiou Rui Rio a disputar com ele a liderança do partido em eleições diretas.

À saída do encontro com o Presidente da República, questionado se foi Marcelo Rebelo de Sousa quem pediu o encontro, Rui Rio respondeu: "Sim, sugeriu-me este encontro e eu com todo o gosto aqui estive".

Interrogado sobre o motivo para haver esta reunião nesta altura, acrescentou: "Foi com base no facto de que já não falávamos pessoalmente há algum tempo, já não me lembro quando é que a delegação do PSD foi recebida. Há diversos temas, quer da política interna, quer da política externa para debater".

Na quinta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa recusou comentar a atual situação do PSD, alegando que "o Presidente não pode imiscuir-se na vida interna de um partido, é um erro, e não corresponde verdadeiramente ao que é o espírito da Constituição e o espírito do sistema democrático".

O chefe de Estado reiterou, no entanto, o entendimento de que "é bom haver uma área do Governo forte e uma oposição ou oposições fortes, isso é bom, e haver alternativas de poder", ressalvando que falava "em abstrato".