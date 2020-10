Presidente da FIFA infetado com o novo coronavírus

Em comunicado, a FIFA explicou que o dirigente ítalo-suíço, de 50 anos, tem “sintomas leves” e vai permanecer isolado, pelo menos durante 10 dias.

“Todas as pessoas que estiveram em contacto com o presidente nos últimos dias foram informadas e solicitadas a tomar as medidas necessárias”, adiantou o organismo, que é liderado por Infantino desde 2016.

A última aparição pública do antigo secretário-geral da UEFA foi na ‘Conferência da Conformidade’, um evento da FIFA que decorreu entre 12 e 16 de outubro e na qual os oradores foram ouvidos através de videoconferência.

O teste positivo de Infantino surge numa altura em que o número de casos da covid-19 está a subir na Europa, incluindo na Suíça, onde está sediada a FIFA, que registou mais 5.949 no último dia.