Presidente da Câmara de Ponta Delgada concede tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval

No despacho, José Manuel Bolieiro justifica a tolerância considerando “a tradição do entrudo carnavalesco”, a que a população do concelho de Ponta Delgada, em geral, adere com grande empenho e reconhecimento às festividades do Entrudo”.

O autarca refere ainda que "os costumes do Entrudo estão já calendarizados, com investimentos já efetuados, e na expetativa de retorno da respetiva dinamização económica e social”.

A tolerância de ponto estende-se a todos os colaboradores ao serviço da Câmara Municipal de Ponta Delgada, colaboradores dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e do sector empresarial local.

Também o Mercado da Graça estará encerrado ao público, em virtude da tolerância de ponto concedida pela autarquia aos seus funcionários para o dia de entrudo.

Por motivos operacionais, a tolerância de ponto não abrange os colaboradores da Polícia Municipal, dos Serviços de Higiene e Limpeza e os colaboradores afetos ao Cemitério de São Joaquim, sem prejuízo da respetiva compensação.