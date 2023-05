Presidente chinês reuniu-se com chefes de Estado da Ásia Central

O Presidente chinês reuniu-se separadamente com os seus homólogos do Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão em Xian, no centro da China, no âmbito da cimeira China-Ásia Central, para consolidar a sua influência nesta área.