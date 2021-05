“Presidência Aberta” na freguesia da Vila Nova, Praia da Vitória

De acordo com nota da autarquia, as obras de valorização do espaço envolvente das Escaleiras, foram apresentadas em finais do ano passado, estiverem em discussão pública e foram lançadas a concurso e adjudicadas, “estando a iniciar-se a sua concretização, num investimento de cerca de 140 mil euros que visa a criação de uma nova zona de lazer e percurso pedonal”.





Desta forma, como explica a nota, numa área de terreno contígua ao parque de estacionamento da zona balnear da Vila Nova, está a nascer uma nova zona de lazer com passeio pedonal associado, onde serão edificadas infraestruturas como churrasqueiras e estruturas de apoio (mesas, bancos e abrigos para refeições), equipamentos lúdico-infantis, bancos para contemplação da vista, entre outros, numa 1.ª fase de um projeto “mais amplo que se pretende seja alargado até ao Porto de Pescas de São Pedro da Vila Nova, estando, no entanto, a 2.ª fase do mesmo pendente da conclusão de uma obra assumida pelo Governo Regional de consolidação da encosta da infraestrutura piscatória”.





A visita a esta empreitada municipal decorrerá pelas 14 horas, entre outros agendamentos públicos previstos, como reuniões com instituições, empresas e munícipes vilanovenses.





As audiências realizar-se-ão na casa do povo local mediante marcação prévia da audiência, através de contacto para o Gabinete da Presidência da Câmara Municipal, até ao próximo dia 4 de junho, através dos contactos 295 540 200/211 ou para o endereço de correio eletrónico gabinete.presidencia@cmpv.pt, indicando-se o nome, contacto e assunto a tratar.





Entretanto, pelas 18 horas, também na Casa do Povo da Vila Nova, Tibério Dinis, presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, apresentará, uma solução para a rede de saneamento básico da Vila Nova.





A nota recorda que “os problemas registados ao nível do saneamento básico são uma questão antiga e complexa de resolver, considerando que quando foi efetuado o investimento inicial ao nível do saneamento em todo o concelho registaram-se erros de conceção que causam problemas na freguesia”.





Na última visita do executivo municipal à Vila Nova, em finais de dezembro do ano transato, Tibério Dinis assumiu o compromisso de “internamente, no âmbito da empresa municipal Praia Ambiente, se encontrar uma nova solução para ultrapassar os problemas que se registam”, sendo que, agora, será apresentado o projeto desenvolvido.