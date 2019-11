Prescrição eletrónica de receitas desligada às 14:00 e farmácias apelam a aviar medicamentos antes

Os sistemas informáticos de suporte às receitas eletrónicas vão ser desligados entre as 14:00 horas deste sábado e as 08:00 horas de domingo, alertou a Associação Nacional de Farmácias, pedindo aos doentes para tentarem aviar antes as receitas.